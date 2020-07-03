Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

Глава РФ Владимир Путина постоянно работает над укреплением политической системы России, это является его приоритетной задачей. Об этом информировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Помимо укрепления Путиным политической системы в России, Песков рассказал о том, что правительство страны продолжает работу над национальным планом по восстановлению государственной экономики. Путин совместно с кабмином проведет ряд мероприятий по этому вопросу.