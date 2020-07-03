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12:37   3 Июля 2020
Политика

Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

Глава РФ Владимир Путина постоянно работает над укреплением политической системы России, это является его приоритетной задачей. Об этом информировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Помимо укрепления Путиным политической системы в России, Песков рассказал о том, что правительство страны продолжает работу над национальным планом по восстановлению государственной экономики. Путин совместно с кабмином проведет ряд мероприятий по этому вопросу.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #песков

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