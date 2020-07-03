Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы

Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы

 Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ

Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ
Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

 Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку

Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку
Серенко предрек три кризиса – внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский

Серенко предрек три кризиса – внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский

 Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике

Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике
Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы

Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы

 Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ

Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ
Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

 Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку

Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку
Серенко предрек три кризиса – внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский

Серенко предрек три кризиса – внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский

 Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике

Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике
12:36   3 Июля 2020
Политика

Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку

Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку

Беседа главы Палаты представителей Ливии Агилы Салеха с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко в Москве прошла в теплой и конструктивной атмосфере. Высокий ливийский гость поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и достойный прием.

Делегация из Ливии, состоящая из спикера Палаты представителей Ливии Агилы Салеха, министра иностранных дел Восточного правительства Ливии Абдель Хади Хувейджа, руководителя офиса спикера Палаты представителей Ливии Хамди Зейди и руководителя протокола Халеда Табиба, прибыла вчера в Москву. Сегодня, как сообщает РИА Новости, члены делегации провели беседу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Глав ливийской делегации поблагодарил российскую сторону за теплое гостеприимство и высокий прием, выразив приветствие в адрес президента РФ Владимира Путина, правительства РФ и всех россиян. Он пожелал нашей стране процветания, отметив давние дружеские отношения между Россией и Ливией. Он также напомнил, что в Ливии идет война, обвинив в ней попустительство международного сообщества, считающего легитимным Правительство национального согласия Ливии, срок действий которого уже давно истек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#валентина матвиенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...