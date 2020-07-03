Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку

Беседа главы Палаты представителей Ливии Агилы Салеха с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко в Москве прошла в теплой и конструктивной атмосфере. Высокий ливийский гость поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и достойный прием.

Делегация из Ливии, состоящая из спикера Палаты представителей Ливии Агилы Салеха, министра иностранных дел Восточного правительства Ливии Абдель Хади Хувейджа, руководителя офиса спикера Палаты представителей Ливии Хамди Зейди и руководителя протокола Халеда Табиба, прибыла вчера в Москву. Сегодня, как сообщает РИА Новости, члены делегации провели беседу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Глав ливийской делегации поблагодарил российскую сторону за теплое гостеприимство и высокий прием, выразив приветствие в адрес президента РФ Владимира Путина, правительства РФ и всех россиян. Он пожелал нашей стране процветания, отметив давние дружеские отношения между Россией и Ливией. Он также напомнил, что в Ливии идет война, обвинив в ней попустительство международного сообщества, считающего легитимным Правительство национального согласия Ливии, срок действий которого уже давно истек.