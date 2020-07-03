Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

В Еврокомиссии (ЕК) довольно сдержанно отреагировали на результаты голосования в России по поправкам в Конституцию. Критики особой не было. Официальный представитель ЕК Питер Стано заявил, что изменения в Конституцию РФ — дело самой России.

Как считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов, это связано с чистой организацией процесса и впечатляющим результатом.

«Когда при такой оглушительной явке такой оглушительный результат, тут даже сказать нечего, кроме того, что россияне вот такие, и с этим ничего не поделаешь. Если вы не хотите с этим поздравить граждан и страну, то лучше промолчите, чтобы не выглядеть глупыми», — рассказал эксперт «Политике Сегодня».

Председатель Экспертного Совета ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Глеб Кузнецов уверен, что ЕС сейчас не до вникания во внутриполитические процессы других стран — слишком тяжелый удар нанесла пандемия коронавируса, нужно сконцентрироваться на восстановлении своей экономики.

«Сейчас время такое, что все озабочены своими внутренними делами. У ЕК есть своя повестка дня, крайне насыщенная в связи с эпидемией, и что происходит в других странах, их особо не волнует. Это скорее не спокойная реакция на нас, это отсутствие внимания к нашим проблемам», — высказал мнение эксперт.

Согласен с коллегой и политолог Марат Баширов. По его словам, Евросоюзу и так есть чему уделить внимание.

«Сейчас ведется активная дискуссия по поводу санкций США против "Северного потока-2". ЕС также беспокоит, что Америка накладывает штрафы на автомобильные концерны в Германии и европейские банки, так как это очень вредит ее экономике. Поэтому, когда у нас в течение нескольких дней шло голосование, мы не слышали критики от них. Евросоюз действительно придерживается позиции, что у каждой страны есть внутренние вопросы, и граждане, и власти этих стран вправе решать их сами, если только они не противоречат политике ЕС», — считает эксперт.

Политолог обратил внимание на то, что официальный ЕС никак не реагировал на действия оппозиционных активистов в России до и во время голосования. По мнению Баширова, это может говорить об изменении вектора политики Евросоюза по отношению к РФ.

«Это происходит впервые после событий, связанных с Крымом и Донбассом. Потому что ЕК становится понятно, что их очень серьезно обманули. В первую очередь те люди, которые спровоцировали конфликт между Россией и Евросоюзом, а сами ушли в сторону. Речь идет о Соединенных Штатах Америки», — считает он.

Реакция США на плебисцит в России ожидаемо оказалась резкой. Так, пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что в Вашингтоне обеспокоены сообщениями о возможных нарушениях на голосовании. При этом оценку иностранных наблюдателей, которые следили за ходом голосования в России и не нашли поводов для замечаний, в Штатах не учитывали.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов подчеркнул, что это традиционная реакция Штатов, которые всегда негативно реагировали на любые российские политические дела.

«Им плевать, как они выглядят в глазах жителей других стран. Им важно, как их потенциальный избиратель воспринимает то, что они говорят. А у них скоро выборы президента. Поэтому они делают такие глупые заявления и снова разыгрывают антироссийскую карту», — заявил политолог.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США разобраться со своими внутренними проблемами, а не вмешиваться в дела других стран.

3 июля ЦИК РФ утвердил результаты всероссийского голосования. За поправки выступили 77,92 процента избирателей (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек). Явка составила 67,97 процента.