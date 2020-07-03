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14:02   3 Июля 2020
Весь мир

Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

В Еврокомиссии (ЕК) довольно сдержанно отреагировали на результаты голосования в России по поправкам в Конституцию. Критики особой не было. Официальный представитель ЕК Питер Стано заявил, что изменения в Конституцию РФ — дело самой России.

Как считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов, это связано с чистой организацией процесса и впечатляющим результатом.

«Когда при такой оглушительной явке такой оглушительный результат, тут даже сказать нечего, кроме того, что россияне вот такие, и с этим ничего не поделаешь. Если вы не хотите с этим поздравить граждан и страну, то лучше промолчите, чтобы не выглядеть глупыми», — рассказал эксперт «Политике Сегодня».

Председатель Экспертного Совета ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Глеб Кузнецов уверен, что ЕС сейчас не до вникания во внутриполитические процессы других стран — слишком тяжелый удар нанесла пандемия коронавируса, нужно сконцентрироваться на восстановлении своей экономики.

Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

«Сейчас время такое, что все озабочены своими внутренними делами. У ЕК есть своя повестка дня, крайне насыщенная в связи с эпидемией, и что происходит в других странах, их особо не волнует. Это скорее не спокойная реакция на нас, это отсутствие внимания к нашим проблемам», — высказал мнение эксперт.

Согласен с коллегой и политолог Марат Баширов. По его словам, Евросоюзу и так есть чему уделить внимание.

«Сейчас ведется активная дискуссия по поводу санкций США против "Северного потока-2". ЕС также беспокоит, что Америка накладывает штрафы на автомобильные концерны в Германии и европейские банки, так как это очень вредит ее экономике. Поэтому, когда у нас в течение нескольких дней шло голосование, мы не слышали критики от них. Евросоюз действительно придерживается позиции, что у  каждой страны есть внутренние вопросы, и граждане, и власти этих стран вправе решать их сами, если только они не противоречат политике ЕС», — считает эксперт.

Политолог обратил внимание на то, что официальный ЕС никак не реагировал на действия оппозиционных активистов в России до и во время голосования. По мнению Баширова, это может говорить об изменении вектора политики Евросоюза по отношению к РФ.

«Это происходит впервые после событий, связанных с Крымом и Донбассом. Потому что ЕК становится понятно, что их очень серьезно обманули. В первую очередь те люди, которые спровоцировали конфликт между Россией и Евросоюзом, а сами ушли в сторону. Речь идет о Соединенных Штатах Америки», — считает он.

Реакция США на плебисцит в России ожидаемо оказалась резкой. Так, пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что в Вашингтоне обеспокоены сообщениями о возможных нарушениях на голосовании. При этом оценку иностранных наблюдателей, которые следили за ходом голосования в России и не нашли поводов для замечаний, в Штатах не учитывали.

Политологи объяснили нейтральную реакцию ЕС на результаты голосования

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов подчеркнул, что это традиционная реакция Штатов, которые всегда негативно реагировали на любые российские политические дела.

«Им плевать, как они выглядят в глазах жителей других стран. Им важно, как их потенциальный избиратель воспринимает то, что они говорят. А у них скоро выборы президента. Поэтому они делают такие глупые заявления и снова разыгрывают антироссийскую карту», — заявил политолог.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США разобраться со своими внутренними проблемами, а не вмешиваться в дела других стран.

3 июля ЦИК РФ утвердил результаты всероссийского голосования. За поправки выступили 77,92 процента избирателей (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек). Явка составила 67,97 процента.

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Автор: Карина Азоян
#россия #евросоюз #сша #конституция2020 #голосование2020

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