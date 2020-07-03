Сивков: Россия не должна включать свои новейшие ракеты в СНВ-3

Россия должна отказаться от своих новейших ракет «Посейдон» и «Буревестник», отправив «на полку» эти «ужасные проекты».

С таким заявлением выступил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, прокомментировав статью в Forbes, где была выдвинута версия о том, что зафиксированный в Швеции всплеск радиационного фона может быть связан с проведенными в России испытаниями новейших ракет.

«Надеюсь, это не тот случай. Мы не раз предупреждали, что «Буревестник» и «Посейдон» — это ужасные проекты. Неважно, ответственна (ли Россия) за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую», — написал Биллингсли в своем микроблоге Twitter.

Hope it’s not the case. We repeatedly warned Skyfall & Poseidon are terrible concepts. Whether or not responsible for latest incident, highlights why Russia should shelve these projects. Big waste of money. Not covered by #NewSTART. Next agreement must. https://t.co/3DmxvMdd5Q — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) July 3, 2020

При этом спецпредставитель отметил, что проекты «Посейдон» и «Буревестник» должны быть закрыты еще и потому, что они не попадают под действие договора СНВ-3 («О сокращении стратегических наступательных вооружений» в третьей редакции).

Напомним: начале июня 2020 года в небе над севером Европы был зафиксирован аномально высокий уровень радиации, после чего один из нидерландских НИИ высказал предположение, что причиной этого могла стать частичная разгерметизация топливного элемента одной из Атомных электростанций.

В Кремле эти предположения опровергли. По словам официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова, российская система мониторинга радиационной безопасности организована на высшем уровне, и в июне она не зафиксировала никаких аварийных ситуаций на АЭС.

Помимо этого, РИА Новости приводит мнение доктора военных наук Константина Сивкова, который считает, что именно такие перспективные разработки как ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» представляют собой действенные аргументы против ядерного шантажа Соединенных Штатов Америки. Поэтому нашей стране ни в коем случае не следует от них отказываться.

Комментируя материал Forbes, в котором наши разработки были названы «бессмысленными», а испытания новых ракет – причиной повышения радиационного фона в Швеции, Сивков заявил:

«Посейдон» — это не «бессмысленное» оружие, а важнейший компонент стратегических вооружений, который пока не входит в СНВ-3, и нам стоит воздерживаться от ее включения в подобные договоры».

Все опасения Вашингтона, добавил Сивков, связаны именно с тем, что «Посейдон» в состоянии доставить к американской территории мощный термоядерный боеприпас, способный вызвать «опаснейшие тектонические процессы» вплоть до необратимой катастрофы и уничтожения Североамериканского континента, в том случае, если будет разрушен Йелоустонский вулкан.