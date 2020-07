Сивков: Россия не должна включать свои новейшие ракеты в СНВ-3

Россия должна отказаться от своих новейших ракет «Посейдон» и «Буревестник», отправив «на полку» эти «ужасные проекты».

С таким заявлением выступил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, прокомментировав статью в Forbes, где была выдвинута версия о том, что зафиксированный в Швеции всплеск радиационного фона может быть связан с проведенными в России испытаниями новейших ракет.

Hope it’s not the case. We repeatedly warned Skyfall & Poseidon are terrible concepts. Whether or not responsible for latest incident, highlights why Russia should shelve these projects. Big waste of money. Not covered by #NewSTART. Next agreement must. https://t.co/3DmxvMdd5Q