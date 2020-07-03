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12:29   3 Июля 2020
Происшествия

Суд обязал Соболь и Албурова к выплате 4,7 млн рублей компенсации ГУ МВД Москвы

Суд обязал Соболь и Албурова к выплате 4,7 млн рублей компенсации ГУ МВД Москвы

Симоновский районный суд Москвы взыскал с сотрудников иноагента "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь и Георгия Албурова 4,7 млн рублей в пользу столичного ГУ МВД.

Соболь и Албурову был предъявлен иск за привлечение правоохранителей к работе на несанкционированном митинге 3 августа 2019 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Суд частично удовлетворил иск к сотрудникам ФБК. МВД требовало 6 млн рублей за привлечение 3026 полицейских в их нерабочее время. Всего для предотвращения правонарушений на митинг прибыли 5326 правоохранителей и 3801 единица транспорта.

"Оппозиционеры" устроили два незаконных митинга в Москве из-за выборов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. Организаторам протестов, среди которых Соболь и Албуров, предъявили пять исков в связи с массовыми беспорядками, в которые вылились несанкционированные акции, сообщает ФАН.

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Автор: Илья Романович
#суд #москва #митинг #соболь

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