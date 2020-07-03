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 Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ

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Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

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12:28   3 Июля 2020
Политика

В Кремле не принимают во внимание критику Запада по голосованию

В Кремле не принимают во внимание критику Запада по голосованию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о критике из-за рубежа по голосованию к поправкам.

В беседе с журналистами представитель Кремля заявил, что в Москве уже ознакомились с выпадами Запада касательно проведенного ранее общероссийского голосования по поправкам. Однако Россия предпочитает не обращать внимания на подобные возгласы, заметил Песков.

По последним данным ЦИК, явка на голосовании по Конституции с 25 июня по 1 июля составила 67,97%. Избирательный процесс прошел удачно, на участках не было выявлено серьезных нарушений.

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Автор: Ирина Большунова
#песков #поправки #конституция #Голосование2020

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