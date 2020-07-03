Глава ЦИК опровергла слухи о своей отставке

Глава Центризбиркома Элла Памфилова высказалась по поводу слухов о своем уходе с должности. Она пообещала, что еще поработает на избирательных кампаниях. Политик сделала такое заявление на заседании.

Элла Памфилова рассказала, что собирается продолжить работу в действующем составе Центральной избирательной комиссии. Глава ЦИК разъяснила, что слухи о ее назначении в Совет Федерации не соответствуют действительности.

Сообщения в социальных сетях распространяли неверные сведения, уточнила Памфилова. Она также выразила стремление продолжить деятельность на избирательных кампаниях.