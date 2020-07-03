Матвиенко провела встречу с главой легитимного парламента Ливии

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в пятницу, 3 июля, провела в Москве встречу с главой Палаты представителей Ливии Агилой Салехом.

В ходе визита Салеха в Москву обсуждалось политическое урегулирование ситуации в Ливии. Матвиенко заявила своему ливийскому коллеге о том, что российской стороне импонирует принципиальность Палаты представителей относительно пути разрешения кризиса в североафриканской стране.

"Хочу заметить, что мы так же, как и вы, твердо уверены, что ситуацию необходимо решать только переговорами всех заинтересованных сторон. Считаем, что нет альтернативы политическому решению ливийского кризиса", — заявила спикер Совфеда.

Матвиенко назвала такую схожесть позиций двух парламентов весомым аргументом для укрепления сотрудничества двух сторон. По ее словам, этот подход несет в себе большие перспективы, способные обрести под собой практическую почву.

В заключение спикер Совета Федерации заметила, что парламент заинтересован получать информацию о событиях в Ливии из первых рук. Также Матвиенко заявила, что заинтересована в оценках Палаты представителей Ливии относительно оптимальных путей нормализации ситуации в стране.