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12:13   3 Июля 2020
Политика

Матвиенко провела встречу с главой легитимного парламента Ливии

Матвиенко провела встречу с главой легитимного парламента Ливии

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в пятницу, 3 июля, провела в Москве встречу с главой Палаты представителей Ливии Агилой Салехом.

В ходе визита Салеха в Москву обсуждалось политическое урегулирование ситуации в Ливии. Матвиенко заявила своему ливийскому коллеге о том, что российской стороне импонирует принципиальность Палаты представителей относительно пути разрешения кризиса в североафриканской стране.

"Хочу заметить, что мы так же, как и вы, твердо уверены, что ситуацию необходимо решать только переговорами всех заинтересованных сторон. Считаем, что нет альтернативы политическому решению ливийского кризиса", — заявила спикер Совфеда.

Матвиенко назвала такую схожесть позиций двух парламентов весомым аргументом для укрепления сотрудничества двух сторон. По ее словам, этот подход несет в себе большие перспективы, способные обрести под собой практическую почву.

В заключение спикер Совета Федерации заметила, что парламент заинтересован получать информацию о событиях в Ливии из первых рук. Также Матвиенко заявила, что заинтересована в оценках Палаты представителей Ливии относительно оптимальных путей нормализации ситуации в стране.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #матвиенко #ливия #салех

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