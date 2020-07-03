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Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

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11:46   3 Июля 2020
Политика

Эбзеев поддержал решение Путина о внесении поправок к Конституции

Эбзеев поддержал решение Путина о внесении поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин принял важнейшее для страны решение, предложив внести некоторые изменения в Конституцию РФ. Такое мнение высказал российский юрист и государственный деятель Борис Эбзеев.

По его словам, Конституция 1993 года полностью выполнила свои задачи, поэтому для современной России Основной закон должен был быть частично изменен. Лидер РФ с точки зрения требований эпохи поступил верно и позволил Конституции обрести российское лицо, заявил Эбзеев.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что явка на общенародном голосовании по поправкам составила 67,97%.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #поправки #конституция #Голосование2020

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