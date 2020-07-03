ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию

Результаты голосования по принятию поправок в Конституцию РФ подведены в Центральной избирательной комиссии. Сообщение было опубликовано на сайте государственного органа.

Объявлены итоги голосования по поправкам в Основной закон, об этом официально сообщили в Центризбиркоме. Поправки были одобрены абсолютным большинством граждан. Итоговый протокол по результатам голосования будет подписан на заседании.

Общая явка в рамках голосования по Конституции составила более 100 миллионов россиян. Выступили за принятие изменений 77,92% избирателей.