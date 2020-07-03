ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы

Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы

 Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ

Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ
Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

 Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку

Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку
Серенко предрек три кризиса – внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский

Серенко предрек три кризиса – внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский

 Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике

Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике
Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы

Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы

 Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ

Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ
Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

 Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку

Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку
Серенко предрек три кризиса – внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский

Серенко предрек три кризиса – внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский

 Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике

Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике
11:45   3 Июля 2020
Общество

ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию

Результаты голосования по принятию поправок в Конституцию РФ подведены в Центральной избирательной комиссии. Сообщение было опубликовано на сайте государственного органа.

Объявлены итоги голосования по поправкам в Основной закон, об этом официально сообщили в Центризбиркоме. Поправки были одобрены абсолютным большинством граждан. Итоговый протокол по результатам голосования будет подписан на заседании.

Общая явка в рамках голосования по Конституции составила более 100 миллионов россиян. Выступили за принятие изменений 77,92% избирателей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#поправки #цик #конституция #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...