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11:45   3 Июля 2020
Общество

Twitter удалит из программных кодов термины "раб" и "хозяин"

Twitter удалит из программных кодов термины "раб" и "хозяин"

Социальная сеть Twitter приняла решение удалить из своего программного кода такие слова как "раб", "хозяин" и "черный список" после волны протестов в США на фоне проблемы расизма.

Руководство мессенджера намерено заменить термины на инклюзивные слова. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Например, выражение "черный список", которое подразумевает блокировку навязчивых аккаунтов, собираются заменить на "список отказов", а слово "хозяин", которое обычно использовалось как обозначение создателя группы или чата, переименуют в "лидер". Слово "раб" будет изменено на "последователь".

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Автор: Илья Романович
#twitter #расизм #соцсеть

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