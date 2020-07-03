Twitter удалит из программных кодов термины "раб" и "хозяин"

Социальная сеть Twitter приняла решение удалить из своего программного кода такие слова как "раб", "хозяин" и "черный список" после волны протестов в США на фоне проблемы расизма.

Руководство мессенджера намерено заменить термины на инклюзивные слова. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Например, выражение "черный список", которое подразумевает блокировку навязчивых аккаунтов, собираются заменить на "список отказов", а слово "хозяин", которое обычно использовалось как обозначение создателя группы или чата, переименуют в "лидер". Слово "раб" будет изменено на "последователь".