Нерасследованные преступления нацистов во время ВОВ изучает Следственный комитет РФ

Военные преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны, не имеют срока давности. По этой причине Следственный комитет РФ занимается расследованиями массовых убийств советских граждан, совершенных более 75 лет назад.

Убийства 30 тысяч советских граждан, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны, стали в прошлом году поводом для Следственного комитета РФ возбудить уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что в рамках дела следователи изучают факты преступлений и разыскивают информацию о лицах, которые их совершили. По окончании расследования будут сделаны выводы, сообщает РИА Новости.