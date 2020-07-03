Нерасследованные преступления нацистов во время ВОВ изучает Следственный комитет РФ

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы

Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы

 Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ

Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ
Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

 Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку

Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку
Серенко предрек три кризиса – внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский

Серенко предрек три кризиса – внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский

 Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике

Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике
Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы

Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы

 Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ

Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ
Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

 Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку

Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку
Серенко предрек три кризиса – внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский

Серенко предрек три кризиса – внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский

 Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике

Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике
11:44   3 Июля 2020
Общество

Нерасследованные преступления нацистов во время ВОВ изучает Следственный комитет РФ

Нерасследованные преступления нацистов во время ВОВ изучает Следственный комитет РФ

Военные преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны, не имеют срока давности. По этой причине Следственный комитет РФ занимается расследованиями массовых убийств советских граждан, совершенных более 75 лет назад.

Убийства 30 тысяч советских граждан, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны, стали в прошлом году поводом для Следственного комитета РФ возбудить уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что в рамках дела следователи изучают факты преступлений и разыскивают информацию о лицах, которые их совершили. По окончании расследования будут сделаны выводы, сообщает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#бастрыкин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...