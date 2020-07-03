Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы

Минстрой РФ запустил в пилотном режиме систему мониторинга аварий в сфере ЖКХ, которая поможет понять, что происходит на объектах коммунального хозяйства. Об этом сообщил замглавы ведомства Максим Егоров, отметив, что новая система может заработать на территории всей страны к началу следующего отопительного сезона.

«Мы поняли, что у нас нет единых данных, сейчас по-разному трактуются инциденты и аварии в разных регионах страны. Мы хотели, чтобы информация была полная, в одном месте, которой мы сможем делиться с МЧС, Минэнерго и регионами», — сказал Егоров.

Систему запустили в шести регионах: Санкт-Петербурге, Калининградской, Московской, Саратовской, Сахалинской областях и Якутии, чтобы отследить аварии на магистральных сетях и на инженерной внутриквартальной инфраструктуре. Количество аварий напрямую связано с изношенностью инфраструктуры, отметил независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

По его словам, износ сетей по стране составил в среднем 58 процентов при общей протяженности свыше 900 тысяч километров. Ежегодно заменяют один процент при необходимых трех от общего протяжения водопроводных сетей.

«Авария – когда ситуация устраняется свыше 24 часов. Инцидент – когда ситуация устраняется от 2 до 24 часов. Самые неприятные – остаться без тепла, либо без воды. Это напрямую влияет на санитарно-эпидемиологическую ситуацию», — объяснил Склянчук в комментарии «Политике сегодня».

Регионы по-разному определяют, что является аварией, а что простым технологическим сбоем, поэтому в Минстрой РФ не всегда поступают корректные данные по аварийности. Однако система предусматривает двусторонний обмен с МЧС, Минэнерго и регионами, поэтому обеспечит полноту и достоверность данных, а также исключит возможность дублирования информации о происшествиях, поступившей из разных источников.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская подтвердила «Политике сегодня», что запуск системы не станет причиной повышения платы за коммунальные услуги.

«Тарифы ЖКХ не увеличатся от этих действий. Минстрой РФ для себя информацию получает, чтобы представлять картину по стране», — подытожила депутат.