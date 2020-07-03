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 Россия голосует против революций

Россия голосует против революций
Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

 Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию

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11:23   3 Июля 2020
Общество

Памфилова указала на демократичность процедур голосования в России

Памфилова указала на демократичность процедур голосования в России

Избирательные комиссии состоят из самых разных срезов общества, которые доказывают демократичность процедур голосования в России. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

В составах комиссий находятся представители 35 политических партий, отметила она. Основу сводной таблицы ЦИК России представляют подписанные протоколы. Так, 96 765 из них были заверены на уровне участковых комиссий, включая те, что находятся за границей и в городе Байконур. На уровне территориальных комиссий, среди которых зарубежная ТИК и ТИК электронного голосования, был подписан 2771 протокол. На уровне избирательных комиссий российских регионов числятся 85 протоколов.

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Автор: Илья Романович
#россия #голосование #цик #памфилова

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