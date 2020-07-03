Памфилова указала на демократичность процедур голосования в России

Избирательные комиссии состоят из самых разных срезов общества, которые доказывают демократичность процедур голосования в России. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

В составах комиссий находятся представители 35 политических партий, отметила она. Основу сводной таблицы ЦИК России представляют подписанные протоколы. Так, 96 765 из них были заверены на уровне участковых комиссий, включая те, что находятся за границей и в городе Байконур. На уровне территориальных комиссий, среди которых зарубежная ТИК и ТИК электронного голосования, был подписан 2771 протокол. На уровне избирательных комиссий российских регионов числятся 85 протоколов.