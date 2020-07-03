Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло свободно, максимально демократично и открыто, об этом заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, выполнена основная задача по обеспечению достоверности и легитимности итогов голосования.

Голосование по поправкам в Основной закон страны прошло с 25 июня по 1 июля. По его итогам более 77% избирателей выступили за их принятие, против высказались около 21%. В пятницу, 3 июля, президент РФ Владимир Путин проведет встречу с рабочей группой по поправкам.