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Памфилова указала на демократичность процедур голосования в России

Памфилова указала на демократичность процедур голосования в России

 Россия голосует против революций

Россия голосует против революций
Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

 Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию

Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию
Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике

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11:16   3 Июля 2020
Политика

Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию

Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло свободно, максимально демократично и открыто, об этом заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, выполнена основная задача по обеспечению достоверности и легитимности итогов голосования.

Голосование по поправкам в Основной закон страны прошло с 25 июня по 1 июля. По его итогам более 77% избирателей выступили за их принятие, против высказались около 21%. В пятницу, 3 июля, президент РФ Владимир Путин проведет встречу с рабочей группой по поправкам.

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Автор: Василий Пименов
#поправки #памфилова #Голосование2020

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