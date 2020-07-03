Еще один постер к фильму "Шугалей-2" появился в Сети

Создатели фильма "Шугалей" анонсировали выход второй части фильма. В Сети появился уже второй постер к картине "Шугалей-2".

Фильм рассказывает о судьбе российских граждан Самера Суэйфана и Максима Шугалея, которые были похищены во время работы в ливийской столице Триполи в мае прошлого года.

С тех пор россиян удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", не предъявив никаких обвинений. Об этом рассказывается в первой части фильма "Шугалей". Создатели обещают, что вторая часть фильма будет не менее захватывающей. Премьера ожидается в сентябре этого года.