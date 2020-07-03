Макрон принял заявление премьер-министра Франции об отставке

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал заявление об отставке. Президент страны Эммануэль Макрон принял отставку политика. Об этом сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

В сообщении также отмечается, что Филипп продолжит вести текущие дела Франции вместе с членами правительства страны до момента назначения нового правительства.

В конце июня телеканал LCI сообщил о том, что Филипп, по предварительным данным, получил свыше 58% поддержки и одержал победу на муниципальных выборах в Гавре. Ранее он сам являлся мэром этого портового города.