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Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

 Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию

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10:49   3 Июля 2020
Политика

Макрон принял заявление премьер-министра Франции об отставке

Макрон принял заявление премьер-министра Франции об отставке

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал заявление об отставке. Президент страны Эммануэль Макрон принял отставку политика. Об этом сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

В сообщении также отмечается, что Филипп продолжит вести текущие дела Франции вместе с членами правительства страны до момента назначения нового правительства.

В конце июня телеканал LCI сообщил о том, что Филипп, по предварительным данным, получил свыше 58% поддержки и одержал победу на муниципальных выборах в Гавре. Ранее он сам являлся мэром этого портового города.

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Автор: Василий Пименов
#франция #макрон #филипп

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