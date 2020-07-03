Число выявленных пациентов с коронавирусом за минувшие сутки в РФ составило 6718 человек

Количество новых пациентов с COVID-19 в России за минувшие сутки составило 6718 человек, сообщают официальные представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Более 32% новых пациентов с коронавирусом не имели никаких клинических проявлений болезни. Как уточняется, число выздоровевших пациентов за минувшие сутки в РФ составило 8915 человек, подчеркивают в оперштабе. За весь период пандемии в России зафиксировано свыше 667 тыс. случаев коронавируса. К настоящему моменту уже выздоровели 437 тыс. россиян.

Отметим, что, согласно данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 10,8 млн случаев коронавируса. Из них 2,73 млн случаев — в США, 1,49 млн — в Бразилии.