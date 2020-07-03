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В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом
Памфилова указала на демократичность процедур голосования в России

Памфилова указала на демократичность процедур голосования в России

 Россия голосует против революций

Россия голосует против революций
Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

 Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию

Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию
Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике

Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике

 В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом
10:49   3 Июля 2020
Общество

Число выявленных пациентов с коронавирусом за минувшие сутки в РФ составило 6718 человек

Число выявленных пациентов с коронавирусом за минувшие сутки в РФ составило 6718 человек

Количество новых пациентов с COVID-19 в России за минувшие сутки составило 6718 человек, сообщают официальные представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Более 32% новых пациентов с коронавирусом не имели никаких клинических проявлений болезни. Как уточняется, число выздоровевших пациентов за минувшие сутки в РФ составило 8915 человек, подчеркивают в оперштабе. За весь период пандемии в России зафиксировано свыше 667 тыс. случаев коронавируса. К настоящему моменту уже выздоровели 437 тыс. россиян.

Отметим, что, согласно данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 10,8 млн случаев коронавируса. Из них 2,73 млн случаев — в США, 1,49 млн — в Бразилии.

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Автор: Руслан Неглинный
#статистика #коронавирус

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