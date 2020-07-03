Мурашко назвал сроки появления результатов испытаний вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил, когда появятся первые результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса.

В течение первых десяти дней августа будут обнародованы результаты испытаний на добровольцах вакцины от COVID-19. Об этом министр здравоохранения рассказал в интервью "Интерфаксу". Мурашко выразил надежду, что к массовой вакцинации россиян от коронавируса можно будет приступить уже в сентябре.

Испытания российского препарата от COVID-19 стартовали 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Добровольцы в течение 28 дней после инъекции будут находиться под строгим присмотром врачей и медработников, в стенах клиники. Пока серьезных жалоб на состояние здоровья от пациентов не поступало.

За последние сутки были выявлены 6718 новых случаев коронавируса в 84 регионах России. Из них у 32,5% пациентов заболевание протекает бессимптомно.