Экстремальная жара и сильнейшие грозы настигнут Россию в ближайшие дни

В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".

В большей части Центрального округа ожидается жаркая погода в ближайшие три дня. Температура воздуха прогреется до 23-29 градусов. Вместе с тем пройдет дождь, который будет сопровождаться мощными порывами ветра и грозами.

В Воронежской и Белгородской областях температура может достигнуть 37 градусов из-за воздуха с восточного Средиземноморья. В Ставрополье температура поднимется до 40 градусов. Здесь также ожидается дождь. В Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае в выходные температура может подняться выше 30 градусов.

Жителям Краснодарского края стоит подготовиться к штормовому ветру, чья скорость будет достигать 30 метров в секунду. Сибирь и Приморский край может настигнуть град вместе с дождем.