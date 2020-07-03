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Россия голосует против революций
Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

 Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию

Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию
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10:48   3 Июля 2020
Общество

Экстремальная жара и сильнейшие грозы настигнут Россию в ближайшие дни

Экстремальная жара и сильнейшие грозы настигнут Россию в ближайшие дни

В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".

В большей части Центрального округа ожидается жаркая погода в ближайшие три дня. Температура воздуха прогреется до 23-29 градусов. Вместе с тем пройдет дождь, который будет сопровождаться мощными порывами ветра и грозами.

В Воронежской и Белгородской областях температура может достигнуть 37 градусов из-за воздуха с восточного Средиземноморья. В Ставрополье температура поднимется до 40 градусов. Здесь также ожидается дождь. В Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае в выходные температура может подняться выше 30 градусов.

Жителям Краснодарского края стоит подготовиться к штормовому ветру, чья скорость будет достигать 30 метров в секунду. Сибирь и Приморский край может настигнуть град вместе с дождем.

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Автор: Яна Либерман
#россия #гроза #жара #погода

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