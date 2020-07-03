Россия голосует против революций

Итоги голосования по поправкам в Конституцию России оказались ожидаемыми абсолютно по всем параметрам. Даже результаты голосования в Ненецком автономном округе, в котором 12 тысяч избирателей сказали «нет» поправкам, были ожидаемы — население не желает объединяться с Архангельской областью, чем и обусловлено протестное голосование крохотного северного региона России.

Гораздо интереснее и показательнее совпадение мнений сил, осуждающих как референдум в целом, так и его результаты. За пределами России «наших западных партнеров» интересовали только два аспекта поправок — «обнуление сроков», позволяющих президенту Владимиру Путину избираться еще дважды и приоритет российского законодательства над международным.

Это предложение вызвало яростные возражения Венецианской комиссии, которая заявила о недемократичности данного положения, его несоответствия нормам Совета Европы и поставила под сомнение возможность России участвовать в этой организации, если она намерена ставить свои интересы выше интересов этой уважаемой организации.

Реакция совершенно понятная и традиционная, ведь в Венецианской комиссии заседают эксперты стран-членов НАТО. Организации, единственной реальной целью которой является военно-политическое противостояние с Россией в любой ее государственной форме — хоть коммунистическим СССР, хоть капиталистической Российской Федерацией.

И юристов в этой комиссии вовсе не смущает тот факт, что свод основных законов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (это официальное название Британии), равно как и Конституция ФРГ (Германии), тоже ставят собственные законы выше международных. Что не мешает ведущим государствам Европы участвовать в Совете Европы и не ставит под сомнение их «демократизм». Как, кстати, и четыре срока пребывания Ангелы Меркель на должности канцлера — ей и пятый срок никто не вменит в вину — хватило бы сил.

И здесь как раз проходит основная линия раздора — возможность переизбрания Владимира Владимировича Путина еще на два срока. Тот факт, что уровень поддержки президента неизмеримо выше любого коллеги хоть в ЕС, хоть в США, сомнению не подлежит — это подтверждало множество опросов западных же рейтинговых агентств. Популярность президента России скорее еще одни раздражитель для «наших партнеров».

Поэтому нет ничего удивительного в том, что американские парламентарии уже рассказали, как все плохо в России.

«В последний день путинского «плебисцита» по одобрению его конституционных поправок, каких-либо вопросов о результатах не осталось. Это липовое голосование, замаскированное под референдум, уничтожило остатки легитимности Путина и демократии в России», — сообщил глава комитета Сената США по международным делам, республиканец от штата Айдахо Джим Риш.

И проговорился, добавив, что «народ России заслуживает лучшего» (The Russian people deserve better).

Вот на этом «лучшем» как раз удивительно совпадают мнения как западных политиканов, так и части граждан России. Условно определяемых как сторонников либеральных взглядов и «ура-патриотов» во главе с коммунистами разных оттенков и мастей.

Первые полностью солидарны с иностранными «голосами» и уверены, что Россия погрязла в тоталитаризме и ее следует обратить к западным ценностям, чему мешает действующий президент.

Вторые уверены, что страной правят либералы, что Россия «продалась Западу», и только смена лидера государства способна вернуть страну на «путь истинный», воссоздав нечто вроде СССР-2.0.

И хотя будущее движение видится первым и вторым в диаметрально противоположных направлениях, во время референдума они действовали сообща. Не преуспели.

Оставляя «за бортом» пожелания откровенных недоброжелателей стоит согласиться с тем, что подавляющее большинство граждан России психически нормальны и желают себе и России лучшего будущего. Какой же путь выбрало подавляющее большинство и что предлагали оппоненты?

Де-факто, а после голосования и де-юре, большинство выбрало тот путь постепенной трансформации России из региональной бензоколонки 90-х в Великую Державу, который проводился в последние 20 лет. Как и любые реальные действия, этот путь содержит как достижения, так и ошибки, его критика неизбежна, нужна и оправдана прежде всего желанием избегать ошибок и потерь. Это путь прежде всего не революционный, путь, пролегающий между условными «западниками» и «почвенниками».

А что могут предложить критики данного выбора?

Путь первый пройден в лихие 90-е. Это как раз «западный» выбор. Который неизбежно и очень быстро ведет к развалу России просто в силу того, что в фундамент предлагаемой модели заложен принцип, совершенно справедливо озвученный Борисом Ельциным: «Каждый получит столько суверенитета, сколько сможет откусить». И кусали.

Второй вариант, предлагаемый как альтернатива «западникам» — быстрое построение социального справедливого государства, начинающееся с перераспределения собственности. Все пожелания и требования звучат просто прекрасно, нет людей, которые бы были против «справедливости» в перераспределении собственности.

Одна беда — быстро это можно сделать только и исключительно революционным путем. То есть, заменяя путь эволюционный возвращением в 90-е. Только с обратным знаком — национализация собственности, тотальный госконтроль и перераспределение прибавочного продукта в интересах всего населения России.

Вот только интересы у всех разные. Равно как и представления о социальной справедливости и о том, как и что именно следует «отобрать и поделить».

Все это Россия в разные годы проходила неоднократно. И каждый раз эти революционные перемены под прекрасными лозунгами приводили к уничтожению целого поколения, а то и двух.

Вот именно против этого и голосовали граждане России, отдавая свои голоса «за» поправки в Конституцию. Не желая жертвовать собой и своими детьми ради того, чтобы «наши внуки жили при коммунизме». Да, изначально речь шла о детях и сроке в 20 лет, но как выяснилось опытным путем, дети до коммунизма не дожили, зато увидели последствия — развал государства. Которое любили и которое не хотели уничтожать — хотели как раз просто трансформировать и сделать лучше.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда», — говорил Черномырдин.

1 июля 77,92 процента участвовавших в референдуме сообщили, что они не желают «как всегда». И «нашим западным партнерам», равно как и любителям революций, придется с этим смириться.

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