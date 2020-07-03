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Памфилова указала на демократичность процедур голосования в России

Памфилова указала на демократичность процедур голосования в России

 Россия голосует против революций

Россия голосует против революций
Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

 Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию

Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию
Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике

Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике

 В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом
10:43   3 Июля 2020
Политика

Депутат Европарламента заявил, что протест властей Украины на визит в Крым — это "ритуал"

Депутат Европарламента заявил, что протест властей Украины на визит в Крым — это "ритуал"

Протест властей Украины на визит в Крым делегации европейских политиков французский депутат Европарламента Тьерри Мариани назвал ритуалом.

Делегация европейских политиков и экспертов прибыла на территорию Крымского полуострова с рабочим визитом. Девять человек вошли в состав делегации, включая пять французских депутатов Европейского парламента, сообщает РИА Новости.

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий призвал руководителя Европарламента Давида Сассоли и главу комитета ЕП по иностранным делам Дэвида Макалистера осудить визит французских евродепутатов на территорию полуострова, который Киев считает нелегитимным.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #крым #мариани

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