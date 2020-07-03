Депутат Европарламента заявил, что протест властей Украины на визит в Крым — это "ритуал"

Протест властей Украины на визит в Крым делегации европейских политиков французский депутат Европарламента Тьерри Мариани назвал ритуалом.

Делегация европейских политиков и экспертов прибыла на территорию Крымского полуострова с рабочим визитом. Девять человек вошли в состав делегации, включая пять французских депутатов Европейского парламента, сообщает РИА Новости.

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий призвал руководителя Европарламента Давида Сассоли и главу комитета ЕП по иностранным делам Дэвида Макалистера осудить визит французских евродепутатов на территорию полуострова, который Киев считает нелегитимным.