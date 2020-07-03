Серенко предрек три кризиса – внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский

Нынешнее обострение в мире связано с серьезным кризисом, который переживает проект глобализации, и одним из проявлений этого процесса стал кризис США, которые претендовали на роль главной сверхдержавы, но, судя по всему, переоценили свои силы.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко, который отметил, что конфликт является нормальным состоянием для мира, и что конфликты всегда чередуются.

«Если же говорить о нынешнем обострении, то оно связано с тем, что сам проект глобализации переживает серьезнейший кризис. Время несбывшихся надежд не просто наступило. Оно уже дает социально-экономический эффект по всему миру», — добавил эксперт.

Кризис росли Соединенных Штатов Америки, которые после распада СССР претендовали на статус «Четвертого Рима» в мире, но очевидно не справились с этой задачей, является проявлением этого эффекта, считает эксперт, но пока не ясно, как все происходящее повлияет на положение Штатов в мире в будущем.

«Сейчас только подводятся итоги первой волны глобализации, которая началась вскоре после краха СССР и длилась все 90-е и нулевые годы. Эта волна явно схлынула обратно, оставив после себя где руины и дымящиеся развалины, а где — вполне процветающие государства. Тут тоже однозначного итога нет», — заявил Серенко, подчеркнув, что, в любом случае роль США. Как гвоздя, на котором держалась карта мира, будет пересмотрена.

Сейчас, при президенте Трампе, Штаты «поставили на паузу» свое участие в проекте глобализации, считает эксперт, и теперь самой большой интригой стало то, когда американцы нажмут на «плэй».

Помимо внутиамериканского конфликта, добавляет Серенко, есть еще конфликт внутризападный, также связанный с попыткой американских элит пересмотреть роль своей страны по итогам первой волны глобализации, что вызывает напряженность в евроатлантическом сообществе и ведет к внутренним противоречиям, но вряд ли за этим последует распад и деградация.

«Запад будет стараться удержать за собой пальму первенства (и у него есть для этого много оснований) и сохранить за собой статус локомотива цивилизации. Тем более что серьезного конкурента у него на самом деле не просматривается», — заявил Серенко.

Наряду с внутиамериканским и внутризападным кризисами, добавил эксперт в заключение, источником будущих потрясений станет и грядущий внутрикитайский кризис. Несмотря на то, что китайцы, в отличие от Запада, в своем стремлении оспорить монополию США на статус сверхдержавы все же не претендуют на то, чтобы создать для всего мира универсальную культуру. Китайцы согласны сосуществовать с другими моделями, так как, то, что эффективно внутри Китая, может не дать желаемого результата за его пределами.

«Если Китай хочет оспорить монополию американцев на мировое лидерство, он должен понимать, по каким правилам ты будешь играть. Назвался груздем — полезай в кузов. И я не уверен, что Китай готов к этому», — подчеркнул эксперт.

Для России в этой ситуации будет лучше заниматься внутреннем обустройством и помощью тем соседям, которым могут стать нашими друзьями, добавил Серенко. Ее роль во всех этих вызовах не центральная – это все разборки в чужих семьях.