Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер выразил уверенность, что Россия и Белоруссия вместе смогут обеспечить наращивание связей на всех направлениях, а также эффективно сотрудничать в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.

"Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран", — заявил российский лидер.

Накануне Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина в связи с одобрением гражданами предложенных им поправок в Конституцию РФ.