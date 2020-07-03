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Памфилова указала на демократичность процедур голосования в России

Памфилова указала на демократичность процедур голосования в России

 Россия голосует против революций

Россия голосует против революций
Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

 Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию

Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию
Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике

Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике

 В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом
10:22   3 Июля 2020
Политика

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер выразил уверенность, что Россия и Белоруссия вместе смогут обеспечить наращивание связей на всех направлениях, а также эффективно сотрудничать в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.

"Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран", — заявил российский лидер.

Накануне Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина в связи с одобрением гражданами предложенных им поправок в Конституцию РФ.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #лукашенко

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