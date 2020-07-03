Американцы поделились планами по празднованию Дня независимости в карантин

Празднование Дня независимости в США оказалось под угрозой из-за эпидемии COVID-19 в стране.

Главный американский праздник будут отмечать 4 июля. Однако в этом году в планы граждан США вмешались протесты и коронавирус. В связи со сложившейся обстановкой в некоторых городах страны отложили праздничные салюты и мероприятия, а также организовали специальные подразделения для охраны памятников от вандалов.

Несмотря на гнетущую атмосферу, американцы все же планируют отметить День независимости. Так, в беседе с журналистами телеканала "360" некоторые из них заявили, что намерены организовать по случаю праздника небольшие пикники с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.