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Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

 Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию

Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию
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10:05   3 Июля 2020
Общество

Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

Самые высокие показатели онкологической заболеваемости наблюдаются в Архангельской области. Данные по регионам опубликовали специалисты Минздрава РФ.

Специалисты за 2019 год зафиксировали по всей России 640,4 тыс. раковых заболеваний. В Архангельской области наблюдался наибольший показатель — 566,2 новых случая злокачественной опухоли на 100 тысяч населения. В пятерку лидеров также вошли Брянская область с показателем 556,2 случая, Сахалинская область — 550,2, Мордовия и Пензенская область.

Наименьшее количество онкобольных зарегистрировано в Республике Дагестан — 163,6 случая на 100 тысяч человек. Относительно низкие показатели в Чечне, Ингушетии, на Чукотке и в ЯНАО. Уровень онкологических заболеваний в Москве составил 385,3 случая, а в Петербурге он достиг 506,6, сообщает RT.

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Автор: Василий Пименов
#россия #рейтинг #здоровье #рак #онкология

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