Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

Самые высокие показатели онкологической заболеваемости наблюдаются в Архангельской области. Данные по регионам опубликовали специалисты Минздрава РФ.

Специалисты за 2019 год зафиксировали по всей России 640,4 тыс. раковых заболеваний. В Архангельской области наблюдался наибольший показатель — 566,2 новых случая злокачественной опухоли на 100 тысяч населения. В пятерку лидеров также вошли Брянская область с показателем 556,2 случая, Сахалинская область — 550,2, Мордовия и Пензенская область.

Наименьшее количество онкобольных зарегистрировано в Республике Дагестан — 163,6 случая на 100 тысяч человек. Относительно низкие показатели в Чечне, Ингушетии, на Чукотке и в ЯНАО. Уровень онкологических заболеваний в Москве составил 385,3 случая, а в Петербурге он достиг 506,6, сообщает RT.