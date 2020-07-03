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Россия голосует против революций
Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

Памфилова заявила об отсутствии жалоб о голосовании по поправкам

 Памфилова дала характеристику прошедшему в РФ голосованию по поправкам в Конституцию

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10:05   3 Июля 2020
Общество

Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии

Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии

Возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса в России маловероятно до конца февраля следующего года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Нормальная привычная жизнь подразумевает походы на концерты, перелеты в другие страны, полноценную работу и отдых. Однако маловероятно, что все это произойдет раньше февраля 2021 года. Необходимо прервать цепочку передачи вируса, отметил Мурашко. Важно продолжать носить средства защиты в общественных местах, пишет "Интерфакс".

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #минздрав #ограничения #коронавирус #Мурашко

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