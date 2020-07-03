Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии

Возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса в России маловероятно до конца февраля следующего года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Нормальная привычная жизнь подразумевает походы на концерты, перелеты в другие страны, полноценную работу и отдых. Однако маловероятно, что все это произойдет раньше февраля 2021 года. Необходимо прервать цепочку передачи вируса, отметил Мурашко. Важно продолжать носить средства защиты в общественных местах, пишет "Интерфакс".