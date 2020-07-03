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9:50   3 Июля 2020
Армия

Корабли ВМФ РФ получат на вооружение 152-мм гаубицу от САУ "Коалиция-СВ"

Корабли ВМФ РФ получат на вооружение 152-мм гаубицу от САУ "Коалиция-СВ"

Боевой модуль самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" сделан достаточно универсальным, чтоб вооружить им другие платформы. Даже боевые корабли можно оснастить этими модулями.

Боевой модуль со 152-мм гаубицей, которой оснащается "Коалиция-СВ" изначально был разработан с перспективой установки его на других платформах, береговых батареях и даже на военных кораблях. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник научно-конструкторского центра ЦНИИ "Буревестник" Павел Ковалев.

Он сообщил, что еще в начале 2000-х была обоснована целесообразность развития универсальных боевых модулей артиллерийских систем. Ковалев даже предположил, что именно по этой причине Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России и дало новой самоходной артиллерийской установке название "Коалиция".

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Автор: Кристина Мокроусова
#коалиция-св

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