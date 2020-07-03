Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

 Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии

Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии
Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

 Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России

Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

 Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии

Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии
Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

 Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России

Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
9:49   3 Июля 2020
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали пятерых исламистов в Карачаево-Черкесии

Сотрудники ФСБ задержали пятерых исламистов в Карачаево-Черкесии

Сотрудники ФСБ задержали пятерых исламистов из запрещенной в РФ группировки "Ат-Такфир Валь-Хиджра" в Карачаево-Черкесии, сообщает ведомство.

Известно, что исламисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть существующие светские законы. При обыске в квартирах подозреваемых найдено оружие и запрещенная литература, отметили в ФСБ.

Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, все пятеро задержанных активно пропагандировали радикальную идеологию и пытались вербовать новых сторонников в религиозно-экстремистскую деятельность. В ведомстве завели уголовное дело, сейчас задержанные дали признательные показания, подчеркнула в ФСБ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#фсб #исламисты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...