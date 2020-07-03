Сотрудники ФСБ задержали пятерых исламистов в Карачаево-Черкесии

Сотрудники ФСБ задержали пятерых исламистов из запрещенной в РФ группировки "Ат-Такфир Валь-Хиджра" в Карачаево-Черкесии, сообщает ведомство.

Известно, что исламисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть существующие светские законы. При обыске в квартирах подозреваемых найдено оружие и запрещенная литература, отметили в ФСБ.

Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, все пятеро задержанных активно пропагандировали радикальную идеологию и пытались вербовать новых сторонников в религиозно-экстремистскую деятельность. В ведомстве завели уголовное дело, сейчас задержанные дали признательные показания, подчеркнула в ФСБ.