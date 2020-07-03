Аналитики RAND: НАТО беспокоит растущая мощь русской армии в Прибалтике

НАТО с беспокойством следит за растущим военным потенциалом России и за укреплением ею своих позиций в Прибалтике, где расклад военных сил к настоящему моменту явно не в пользу Альянса.

Об этом говорится в отчете американской аналитической группы RAND. Там же отмечается, что НАТО не сможет добиться ощутимого преимущества в Прибалтике, даже если в семь раз увеличит там группировку войск. При этом российские войска опережают войска Североатлантического альянса во всех аспектах. В частности, система ПВО России работает таким образом, что у НАТО нет никаких шансов обрести преимущество в воздухе, пишут аналитики RAND.

Кроме того, в отчете утверждается, что усиление российской армии сильно беспокоит и поляков, которые именно из-за этого все чаще поднимают вопрос об увеличении финансирования НАТО.

Напомним, экс-министр обороны Эстонии Рихо Террас заявил ранее в интервью Military Times, что, как только Америка выведет из Германии свои войска, можно будет ожидать вторжения российских войск в прибалтийские государства.

Страны Восточной Европы могут, по словам Терраса, спать спокойно, только пока войска США остаются в Германии, потому что могут быть уверены в помощи американской авиации, артиллерии, ПВО и ВМС. Но если президент США Дональд Трамп действительно выведет из ФРГ четверть размещенного там американского военного контингента (9,5 тысяч военнослужащих, как сообщалось ранее), Россия воспримет это как «сигнал» к нападению.