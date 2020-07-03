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9:29   3 Июля 2020
Политика

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

Специальное видеопоздравление в честь 80-летия первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева записал российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского экс-президента.

В видеоматериале Путин отметил заслуги Назарбаева в части его вклада в развитие Казахстана. Он обозначил, что гордится многолетней дружбой с ним. Российский лидер сообщил, что с самой первой встречи у двух политиков сложились теплые и товарищеские отношения, отличающиеся взаимным доверием и готовностью находить совместные решения. Об этом сообщает ТАСС.

Мудрость и дальновидность первого казахстанского президента общепризнаны так же, как и его колоссальная ответственность и взвешенность. Путин подчеркнул, что именно благодаря президентству Назарбаева страна уверенно развивалась и развивается все эти годы, сберегая исторические традиции.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #назарбаев #казахстан

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