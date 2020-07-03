Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России

В России хотят ввести утилизационный сбор на оружие. С данным предложением выступил глава Удмуртии Александр Бречалов и направил соответствующее обращение в Госдуму.

Под законопроект попадает весь гладкоствольный и нарезной огнестрел, ввести сбор предлагают с 1 января 2021 года. Его стоимость хотят установить от 3 до 10 тысяч рублей, передает РБК.

Сбор будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия, следует из сообщения Бречалова.

Собранные с российских производителей и иностранных импортеров денежные средства планируют перечислять в бюджет страны как неналоговый платеж.