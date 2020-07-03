Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

 Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии

Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии
Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

 Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России

Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

 Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии

Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии
Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

 Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России

Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
9:25   3 Июля 2020
Экономика

Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России

Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России

В России хотят ввести утилизационный сбор на оружие. С данным предложением выступил глава Удмуртии Александр Бречалов и направил соответствующее обращение в Госдуму.

Под законопроект попадает весь гладкоствольный и нарезной огнестрел, ввести сбор предлагают с 1 января 2021 года. Его стоимость хотят установить от 3 до 10 тысяч рублей, передает РБК.

Сбор будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия, следует из сообщения Бречалова.

Собранные с российских производителей и иностранных импортеров денежные средства планируют перечислять в бюджет страны как неналоговый платеж.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#закон #оружие #сбор #бречалов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...