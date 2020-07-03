В Москве вылечился от коронавируса еще 1591 человек

В российской столице за последние сутки из медицинских учреждений выписали 1591 человека, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа в Москве ранее обнародовал информацию о количестве летальных исходов. За последние сутки умерли 34 гражданина, которым диагностировали заболевание. Общее количество летальных случаев по столице — 3904, согласно данным оперштаба.