Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

 Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии

Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии
Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

 Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России

Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

 Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии

Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии
Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

 Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России

Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
9:25   3 Июля 2020
Общество

В Москве вылечился от коронавируса еще 1591 человек

В Москве вылечился от коронавируса еще 1591 человек

В российской столице за последние сутки из медицинских учреждений выписали 1591 человека, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа в Москве ранее обнародовал информацию о количестве летальных исходов. За последние сутки умерли 34 гражданина, которым диагностировали заболевание. Общее количество летальных случаев по столице — 3904, согласно данным оперштаба.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#москва #россия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...