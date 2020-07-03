Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

 Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии

Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии
Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

 Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России

Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

Минздрав составил рейтинг регионов-лидеров России по заболеваемости раком

 Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии

Мурашко назвал приблизительные сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии
Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил его заслуги в развитии Казахстана

 Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России

Утилизационный сбор на оружие предложили ввести в России
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
8:51   3 Июля 2020
Армия

Военная полиция РФ и ВС Турции провели совместное патрулирование в сирийском Алеппо

Военная полиция РФ и ВС Турции провели совместное патрулирование в сирийском Алеппо

Военная полиция РФ и ВС Турции провели очередное совместное патрулирование в окрестностях города Кобани на северо-востоке провинции Алеппо. Об этом сообщил Telegram-канал NovostiDamask.

Саперы Сирийской Арабской Армии (САА) продолжили уничтожение снарядов после присутствия боевиков в поселениях Кафр-Биссин, Урум аль-Курбра и Мазарат ан-Назарат. Министерство национальной обороны Турции сообщало, что шесть курдских боевиков было задержано в зоне операции "Оливковая ветвь". Об этом пишет ФАН.

Российские военные, которые находятся в Сирии, приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции. Избирательные участки были установлены на авиабазах "Хмеймим" и "Метрас", а также в городах Алеппо и Латакия. Голосование прошло с соблюдением всех требований санитарных норм.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сирия #конституция #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...