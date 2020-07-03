Военная полиция РФ и ВС Турции провели совместное патрулирование в сирийском Алеппо

Военная полиция РФ и ВС Турции провели очередное совместное патрулирование в окрестностях города Кобани на северо-востоке провинции Алеппо. Об этом сообщил Telegram-канал NovostiDamask.

Саперы Сирийской Арабской Армии (САА) продолжили уничтожение снарядов после присутствия боевиков в поселениях Кафр-Биссин, Урум аль-Курбра и Мазарат ан-Назарат. Министерство национальной обороны Турции сообщало, что шесть курдских боевиков было задержано в зоне операции "Оливковая ветвь". Об этом пишет ФАН.

Российские военные, которые находятся в Сирии, приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции. Избирательные участки были установлены на авиабазах "Хмеймим" и "Метрас", а также в городах Алеппо и Латакия. Голосование прошло с соблюдением всех требований санитарных норм.