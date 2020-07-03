Молодежь Тюмени проявила самую активную гражданскую позицию в голосовании по поправкам

Тюменская молодежь приняла самое активное участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Об этом рассказал председатель Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Кирилл Харитонов.

Харитонов отметил, что на избирательных участках было много молодых людей и студентов. Он рассказал, что они проявили свою активную гражданскую позицию, проголосовав за будущее Российской Федерации.

По словам председателя Общественной молодежной палаты, развитие государства зависит "только от нас". Он подчеркнул, что именно молодому поколению предстоит развивать экономику и социальную сферу.

"Важно, что поправки коснулись развития и поддержки молодежной политики, волонтерской деятельности", - отметил он.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходило неделю. Мероприятие стартовало 25 июня, а заключительный день пришелся на 1 июля. Показатель явки среди россиян составил 67,97 процента. Данную информацию сообщили в Центральной избирательной комиссии.