Экс-президент Украины Кравчук надеется на помощь Москвы в восстановлении Донбасса

Первый украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал заявление о том, что киевские власти боятся возвращения Донбасса под их контроль. Об этом сообщает НСН.

Накануне экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, власти страны опасаются возвращения Донбасса, поскольку после этого им придется выделять из резервов деньги на пенсии, восстановление территории, а также разбираться с военными преступлениями.

Кравчук в эфире НСН заявил, что не слышал от руководства Украины пессимистических заявлений по данному вопросу. При этом он отметил, что цена восстановления известна, однако мысли о ненужности Донбасса не допускается.

Первый президент Украины выразил надежду, что Россия поможет восстановить разрушенную территорию.