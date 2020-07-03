Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт рассказала, почему могут отказать в Шенгенской визе

Эксперт рассказала, почему могут отказать в Шенгенской визе

 Издатель рассказала о сроках публикации обновленной Конституции РФ

Издатель рассказала о сроках публикации обновленной Конституции РФ
Экс-президент Украины Кравчук надеется на помощь Москвы в восстановлении Донбасса

Экс-президент Украины Кравчук надеется на помощь Москвы в восстановлении Донбасса

 Ким Чен Ын рассказал, что помогло не допустить коронавирус в Северную Корею

Ким Чен Ын рассказал, что помогло не допустить коронавирус в Северную Корею
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Эксперт рассказала, почему могут отказать в Шенгенской визе

Эксперт рассказала, почему могут отказать в Шенгенской визе

 Издатель рассказала о сроках публикации обновленной Конституции РФ

Издатель рассказала о сроках публикации обновленной Конституции РФ
Экс-президент Украины Кравчук надеется на помощь Москвы в восстановлении Донбасса

Экс-президент Украины Кравчук надеется на помощь Москвы в восстановлении Донбасса

 Ким Чен Ын рассказал, что помогло не допустить коронавирус в Северную Корею

Ким Чен Ын рассказал, что помогло не допустить коронавирус в Северную Корею
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
8:22   3 Июля 2020
Политика

Экс-президент Украины Кравчук надеется на помощь Москвы в восстановлении Донбасса

Экс-президент Украины Кравчук надеется на помощь Москвы в восстановлении Донбасса

Первый украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал заявление о том, что киевские власти боятся возвращения Донбасса под их контроль. Об этом сообщает НСН.

Накануне экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, власти страны опасаются возвращения Донбасса, поскольку после этого им придется выделять из резервов деньги на пенсии, восстановление территории, а также разбираться с военными преступлениями.

Кравчук в эфире НСН заявил, что не слышал от руководства Украины пессимистических заявлений по данному вопросу. При этом он отметил, что цена восстановления известна, однако мысли о ненужности Донбасса не допускается.

Первый президент Украины выразил надежду, что Россия поможет восстановить разрушенную территорию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#донбасс #украина #кравчук

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...