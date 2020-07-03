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8:12   3 Июля 2020
Политика

Ким Чен Ын рассказал, что помогло не допустить коронавирус в Северную Корею

Ким Чен Ын рассказал, что помогло не допустить коронавирус в Северную Корею

Отсутствие заболевших коронавирусом в Северной Корее объясняется работой ЦК Трудовой партии и слаженностью народа. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер проанализировал шесть месяцев противоэпидемической работы государства. По его словам, коронавирус на 100% не проникает на территорию КНДР, и это заслуга дальновидности ЦК партии, а также высокой сознательности населения, которые подчиняются приказам, передает РИА Новости. В Северной Корее, по официальным данным, никто не заразился коронавирусом.

Вспышка коронавируса нового типа впервые возникла в Китае в конце прошлого года, а затем распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения признала это пандемией. Сейчас в мире выявлено более 10,8 млн заболевших, из них более 5,7 млн выздоровели. Более 520 тыс. человек скончались.

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Автор: Борис Нестеров
#ким чен ын #северная корея #коронавирус

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