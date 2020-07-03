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7:59   3 Июля 2020
Политика

Япония продолжит переговоры по Курилам после принятия поправок в Конституцию РФ

Япония продолжит переговоры по Курилам после принятия поправок в Конституцию РФ

Японское правительство намерено продолжить вести упорные переговоры с РФ по вопросу мирного соглашения в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями. Об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Министра во время пресс-конференции журналисты попросили прокомментировать поправку к Конституции РФ, которая предусматривает запрет на отчуждение территории страны. Мотэги отметил, что переговоры ведутся на уровне правительств, и Токио намерен продолжать вести упорные переговоры на основе своей базовой позиции, предусматривающей подписание мирного договора.

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что принятие поправок в Конституцию РФ не повиляет на переговорный процесс с Японией по мирному договору.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 24 июня по 1 июля. По данным ЦИК, явка составила 67,97 процента. Поправки поддержки 77,92 процента проголосовавших.

Одна из одобренных на голосовании поправок гласит, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Направленные на отчуждение части территории России действий, а также призывы к ним не допускаются.

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Автор: Кристина Мокроусова
#япония #курилы #конституция рф #Голосование2020

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