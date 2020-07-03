Эксперт рассказала, почему могут отказать в Шенгенской визе

Россияне, подавая документы на визу в страны Шенгена, могут столкнуться с отказом по целому ряду причин. Об этом сообщила адвокат, партнер юридической группы "Яковлев и партнеры" Вероника Сальникова.

Юрист в беседе с агентством "Прайм" рассказала, что в числе причин может быть неполный или неподходящий пакет документов. Сальникова отметила, что свои требования к документам выдвигает каждое государство, поимое установленного перечня.

Перед подачей нужно очень внимательно изучить требования к документам и проверить, все ли собрано в надлежащем виде. Несоответствие сведений, их подложность либо отсутствие какой-либо бумаги может стать причиной для отказа.

Отказать в шенгенской визе также могут в случае предоставления документов с неактуальными данными. Так, в ряде стран есть ограничения, касающиеся посещения других стран и наличия в паспорте одновременно действующей визы в эти страны.

Наличие визы не означает, что человека беспрепятственно пропустят в Шенгенскую зону. Основанием для ограничения могут стать въезд не в ту страну, вирусное заболевание, опьянение, беременность и отсутствие документа, который подтверждает цель поездки.