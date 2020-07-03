Депутат Госдумы назвал одобрение поправок в Конституцию большим историческим событием

Внесение поправок к Конституции не является финальной точкой достижения поставленной цели. Об этом заявил депутат Государственной Думы от ЕАО Анатолий Тихомиров.

Анатолий Тихомиров назвал положительные результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ "большим" и "историческим" событием, сообщает РИА Биробиджан. Он отмечает, что таким образом россияне показали, что доверяют президенту России Владимиру Путину, а также желают положительных изменений в стране.

"Для нас, законодателей, очень важно сейчас разработать законы, которые будут приняты в развитие новых положений Конституции", — подчеркивает чиновник.

Он также отметил, что теперь, чтобы оправдать доверие россиян, правительству нужно много и упорно работать для того, воплощая поправки в жизнь. На первое место депутат ставит соответствующие федеральные законы. Анатолий Тихомиров отметил, что такая работа необходима, для того, чтобы на практике добиться всех поставленных целей.