Минобороны РФ рассказало о самочувствии добровольцев теста вакцины от COVID-19

Две недели прошло с момента, как добровольцы начали тестировать вакцину. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Первая группа добровольцев сообщила об отсутствии жалоб на здоровье. Вторая группа, которой вводили один компонент и будет введен другой, также не имеет побочных реакций или недомоганий организма. Об этом пишет РИА Новости.

Три группы добровольцев начали тестирование вакцины от коронавируса 18 июня. Испытания на людях планируется закончить к концу июля.

В России зафиксировано около 661 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Протестировано более 20 миллионов жителей Российской Федерации.