Депутат Верховной рады назвал украинские власти "дебилами"

Украинские власти привели страну к распаду и уничтожению, за что их можно назвать "дебилами". Об этом высказался в беседе с журналистами депутат Верховной рады и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

Депутат объяснил, что сейчас можно наблюдать кризис управления на Украине. Он также считает, что правительство возглавляет "нездоровый" премьер-министр, который понятия не имеет, что делать с государством, а президента Владимира Зеленского последнее время можно было увидеть "лишь в кино".

"Вот эти шароварные дебилы довели нас до того, что мы сегодня реально на грани распада и уничтожения, потому что страна не может выживать", — заявил депутат Верховной рады.

Заключающим эпизодом "надругательства над страной" он назвал дело бывшего президента страны Петра Порошенко, который до сих пор продолжает находиться на свободе. Чиновник также раздосадован тем, что Евросоюз решил не включать Украину в список стран, для которых 1 июля открылась граница.