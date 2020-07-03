Издатель рассказала о сроках публикации обновленной Конституции РФ

Обновленная Конституция РФ будет официально опубликована в электронном формате, а после выйдет в бумажном виде. Об этом рассказала замдиректора издательства "Юридическая литература" Наталья Лунякина.

Специалист рассказала РИА Новости, что первое опубликование состоится через портал правовой информации, поскольку закон предусматривает официальное обнародование разными способами — как в электронном, так и в бумажном виде.

Лунякина отметила, что, после того, как ее издательство получит новый текст Конституции, он будет издан в бумажном виде в официальном периодическом издании, публикующем тексты нормативных актов. При этом назвать сроки публикации она затруднилась.

Также Лунякина заявила, что Конституция в новой редакции сначала может появиться в "Парламентской газете" и "Российской газете", поскольку эти издания относятся к источникам официального опубликования нормативно-правовых актов.

Поправки в Конституцию РФ рассматривались на голосовании, которое проходило с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки всех протоколов, поправки поддержали 77,92 процента россиян, высказались против них — 21,27 процента.