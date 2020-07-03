На Земле и на орбите: главком ВСК РФ рассказал о поражающей способности новых С-500

Зенитно-ракетный комплекс С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе. Об этом заявил главный командующий ВКС Сергей Суровикин.

В интервью "Красной звезде" главком ВКС рассказал, что характеристики С-500 дают право причислить эту систему к первому поколению противокосмической обороны. Он подчеркнул, что данный комплекс способен уничтожать как баллистические и аэродинамические цели, так и любое гиперзвуковое оружие.

Суровикин выразил уверенность в отсутствии конкурентов у ЗРК С-500. Военный комплекс считается новым поколением ЗРС системы "земля — воздух". Главком ВКС сообщал ранее, что за пять лет ВКС поставил на вооружение новую технику в более чем 20 авиаполках.