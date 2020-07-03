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4:31   3 Июля 2020
Армия

Главком ВКС РФ сообщил о перевооружении более 20 российских авиаполков

Главком ВКС РФ сообщил о перевооружении более 20 российских авиаполков

Состав вооружения Воздушно-космических войск РФ существенно изменился за последние пять лет. Об этом рассказал главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровкин.

Главком сообщил, что свыше 20 авиаполков в Воздушно-космических силах России перешли за пять лет на новое вооружение и новую технику, сообщает ТАСС. В соответствии с государственным оборонным заказом авиасоединения с 2015 года ежегодно получают современные летательные аппараты, например, новейшие самолеты Су-34 и Су-35С, модернизированные боевые вертолеты Ка-52, Ми-35М и другие.

Сергей Суровкин добавил, что одним из важнейших направлений считается разработка разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности, которые войска начнут получать с 2021 года.

Минобороны РФ также сообщило о ведении реконструкции 25 военных аэродромов, два из них будут введены в эксплуатацию в этом году, еще пять — до 2023 года. Главком считает, что это обеспечит размещение и эксплуатацию поступающей в войска новой авиационной техники.

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Автор: Яна Либерман
#армия #вкс рф #минобороны рф

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