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3:56   3 Июля 2020
Общество

Американцы отреагировали в Сети на голосование по поправкам в Конституцию РФ

Американцы отреагировали в Сети на голосование по поправкам в Конституцию РФ

Пользователи Сети из США отреагировали на голосование по поправкам к Конституции РФ, которое завершилось 1 июля. Американцы отметили важность этого события для жизни россиян.

Комментарии американских пользователей были переведены "ПолитРоссией". Жители США отметили, что российская Конституция в 1993 году была написана под руководством американских советников, и сейчас она уже не отвечает современным реалиям, поэтому о поправках в России задумались правильно.

Американские пользователи отметили, что для многих на Западе поправки в Конституцию РФ звучат плохо, так как зарубежные лидеры хотят "разобщить народы российских регионов". Также юзеры напомнили, что Конституция в России была принята после распада СССР и была призвана "получить одобрение" Запада. Теперь же это неактуально.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило в России с 25 июня по 1 июля. ЦИК заявила о явке в 65%. За внесение изменений выступили более 77% россиян, против — более 21%.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #поправки #американцы #конституция рф #Голосование2020

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