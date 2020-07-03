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Недосягаемые Курилы: японское издание оценило принятые к Конституции РФ поправки

Недосягаемые Курилы: японское издание оценило принятые к Конституции РФ поправки

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3:33   3 Июля 2020
Политика

Недосягаемые Курилы: японское издание оценило принятые к Конституции РФ поправки

Недосягаемые Курилы: японское издание оценило принятые к Конституции РФ поправки

Японское издание "Санкэй симбун" поделилось своим мнением насчет внесенных в конституцию РФ поправок.

Японцы считают, что после принятия "Новой Конституции" они могут забыть о Курильских островах, а Путин теперь станет секретным оружием РФ, сообщает NEWS.ru. Оно поделилось мнением со своими читателями и по поводу других изменений, которые следуют после всероссийского голосования.

Помимо усиления роли президент в стране, "Санкэй симбун" отметило запрет на отчуждение российских территорий, в том числе и островов Курильской гряды. Также оно отметило усиление традиционных ценностей.

"усиливаются: институт супружества как союз мужчины и женщины, вера в Бога и уважение к памяти предков и предыдущих поколений", — выделяет издание.

Комментарии под публикацией от обычных жителей Японии гласят о том, что на следующие 16 лет можно "забыть о России", потому что пока Владимир Путин у власти "северных территорий" их стране не видать. Один из пользователей отметил, что Россия это страна лидеров и крепкой центральной власти.

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Автор: Василий Пименов
#япония #курилы #конституция2020 #Голосование2020

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