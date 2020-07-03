Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Американцы отреагировали в Сети на голосование по поправкам в Конституцию РФ

Американцы отреагировали в Сети на голосование по поправкам в Конституцию РФ

 РПЦ: упоминание бога в Конституции РФ не потребует немедленного изменения законов

РПЦ: упоминание бога в Конституции РФ не потребует немедленного изменения законов
Недосягаемые Курилы: японское издание оценило принятые к Конституции РФ поправки

Недосягаемые Курилы: японское издание оценило принятые к Конституции РФ поправки

 Минфин РФ спрогнозировал дефицит федерального бюджета в текущем году

Минфин РФ спрогнозировал дефицит федерального бюджета в текущем году
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Американцы отреагировали в Сети на голосование по поправкам в Конституцию РФ

Американцы отреагировали в Сети на голосование по поправкам в Конституцию РФ

 РПЦ: упоминание бога в Конституции РФ не потребует немедленного изменения законов

РПЦ: упоминание бога в Конституции РФ не потребует немедленного изменения законов
Недосягаемые Курилы: японское издание оценило принятые к Конституции РФ поправки

Недосягаемые Курилы: японское издание оценило принятые к Конституции РФ поправки

 Минфин РФ спрогнозировал дефицит федерального бюджета в текущем году

Минфин РФ спрогнозировал дефицит федерального бюджета в текущем году
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
3:04   3 Июля 2020
Общество

РПЦ: упоминание бога в Конституции РФ не потребует немедленного изменения законов

РПЦ: упоминание бога в Конституции РФ не потребует немедленного изменения законов

Внесение поправки в Конституцию РФ с упоминанием бога не потребует незамедлительного изменения законодательства. Об этом рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По мнению патриархата, существует определенный корпус законов, регламентирующих духовную жизнь в обществе. Он считает, что благодаря этому не нужно вносить срочные изменения в законодательство. Однако представитель РПЦ отметил, что в Основном законе должно быть упоминание о боге, так как это имеет духовное значение, сообщает ТАСС.

Он также отметил предлагаемую поправку в Конституции РФ, касающуюся семейного института. Легойда убежден, что брак между мужчиной и женщиной является важнейшей мировоззренческой поправкой. Она делает невозможным появление законов, которые популярны среди европейских стран.

Известно, что общее количество явок на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации составило 67,97 процента. Данную информацию сообщили представители ЦИК РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#рпц #конституция рф #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...