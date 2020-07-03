Применение формулы цветных революций в США привели к протестам — Захарова

Протесты в Соединенных Штатах связаны с использованием в этой стране формы цветных революций, которую ранее правительство США применяло по всему миру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, Соединенные Штаты Америки приложили к себе матрицу протестов. Данное заявление она сделала в эфире YouTube-канала "Соловьев live".

Дипломат также отметила, что из-за масштабности происходящего в США сложно спрогнозировать дальнейшую ситуацию. Правительству Соединенных Штатов нужно обратить внимание на более актуальные проблемы, добавила Захарова. На данный момент Госдепу, Белому Дому и другим представителям "чудесных организаций" нужно направить все силы для преодоления "внутреннего раскола" в государстве, сообщает РИА Новости.