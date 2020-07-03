Минфин РФ спрогнозировал дефицит федерального бюджета в текущем году

Дефицит федерального бюджета РФ в 2020 году с учетом антикризисных мер не превысит пять процентов внутреннего валового продукта. Об этом сообщил замглавы Минфина РФ Владимир Колычев.

Представитель ведомства сообщил, что к бюджету будет применяться полный пакет антикризисных мер. Колычев уточнил, что обращаемость ко всем мерам будет стопроцентной.

Замглавы Минфина РФ отметил, что некоторые меры будут более полярные, некоторые — менее. Так, будут полностью задействованы утвержденные расходы при текущем уровне цен на нефть — 39 долларов за бочку в среднем по году.

Колычев уверен, что благодаря применению данных мер общий объем дефицита может составить порядка пяти процентов или даже меньше. Он отметил, что 5 процентов ВВП — это верхняя граница дефицита федерального бюджета.